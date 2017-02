‘Ik onderhandelde en bracht Cristiano naar Turijn, maar het ketste af’

Cristiano Ronaldo stapte in 2003 over van Sporting naar Manchester United en groeide in Engeland uit tot een speler van wereldformaat. Het had echter weinig gescheeld, of de Portugese sterspeler had op zeventienjarige leeftijd een contract getekend bij Juventus. Uiteindelijk zorgde Marcelo Salas ervoor dat de overgang naar Turijn niet doorging.

“Toen ik voor Juventus werkte, belde ik naar Turijn en vertelde dat hij de beste speler ter wereld zou gaan worden”, zegt Gianni Di Marzio tegenover EFE. Hij hielp de Oude Dame destijds met het afronden van transfers. “Ik onderhandelde en bracht Cristiano in 2002 naar Turijn. Maar Marcelo Salas accepteerde geen spelersruil en daardoor ketste het af.”

Salas wilde niet de omgekeerde weg bewandelen en naar Sporting vertrekken. Daarop ketste de overgang van Ronaldo naar Turijn af. Salas vertrok een jaar later op huurbasis naar River Plate “Dat is het verhaal hoe Juventus naast Cristiano Ronaldo greep. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes kent dit verhaal heel goed”, besluit Di Marzio. Uiteindelijk vertrok Ronaldo een jaar later voor negentien miljoen euro naar Manchester United.