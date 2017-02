Sparta-fans sluiten boycot van Ajax-uit niet uit: ‘Ze grepen mij bij de keel’

Sparta ging zondagmiddag kansloos onderuit op bezoek bij Ajax (2-0), maar dat was niet het ergste voor de meegereisde fans van de Rotterdammers. Na afloop van het duel moesten de Sparta-supporters lang wachten voordat ze de Amsterdam ArenA mochten verlaten. Vervolgens kregen enkele fans klappen van de Amsterdamse stewards.

“Als een soort commando’s stormden ze op ons af. Ze grepen me onder meer bij de keel en hebben me tegen de muur aan gekwakt zegt Peter van der Zwan, bestuurslid van de supportersvereniging van Sparta, tegen Metro. Volgens hem hebben supporters schrammen opgelopen en werden er klappen uitgedeeld door stewards van de Amsterdam ArenA. "Maar het gillen van de kinderen en de geschrokken vrouwen vond ik nog het ergste."

De Sparta-fans mochten het vak nog niet verlaten, omdat er nog aanhangers van Ajax beneden liepen. "De stewards van Ajax waren al de hele tijd aan het zuigen en provoceren en dat zette kwaad bloed en er werd wat heen en weer getrokken”, gaat Van der Zwan verder. “Iemand van ons probeerde dat te sussen. Maar juist een steward van ons werd ongemeen hard te grazen genomen. " Hij noemt de gebeurtenissen 'een zwarte bladzijde' en geeft aan dat zelfs ME’ers verbaasd waren dat er iets aan de hand was. "Wij staan bekend als supporters die nooit problemen hebben of maken.”

Of de supporters aangifte zullen doen, is nog niet bekend. Mogelijk wordt een volgende uitwedstrijd in Amsterdam geboycot. Ajax en de Amsterdam ArenA laten tegenover AT5 weten dat men op de hoogte is van de gebeurtenissen. “Een steward van Sparta zou een steward van de Arena hebben geslagen. De Sparta-steward is aangehouden, ook is er nog een supporter van Sparta opgepakt. Alles is gefilmd dus we zullen de beelden eerst goed moeten bekijken om vast te stellen wat er precies is gebeurd.”