“We hebben gesproken met City, United en Arsenal, en Barça heeft zich gemeld'

Fabinho maakt dit seizoen indruk als defensieve middenvelder bij AS Monaco. De Braziliaan heeft daarmee de interesse gewekt van diverse Europese topclubs. Zijn vader zegt tegenover J+1 weten dat zijn zoon al met verschillende clubs heeft gesproken en dus mogelijk komende zomer de stap waagt naar de Europese top.

Clubs die Fabinho los willen weken bij AS Monaco moeten echter wel diep in de buidel tasten. Naar verluidt willen de Monegasken veertig miljoen euro ontvangen voor de middenvelder annex verdediger. “We hebben al gesproken met Manchester City, Manchester United en Arsenal, terwijl ook Barcelona zich heeft gemeld”, vertelt vader Joao aan de Franse televisieshow.

“We vinden Manchester United en het werk van Mourinho wel wat, maar hebben een zwakke plek voor Manchester City”, spreekt de vader van Fabinho over de mogelijke bestemming van zijn zoon. Hij heeft in Monaco nog een contract tot en met 2021. Fabinho kwam in 2013 over van Rio Ave en kwam tot dusver tot 166 wedstrijden, waarin hij 18 keer scoorde.