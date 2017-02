WAG's: 'Het is een feit dat veel vrouwen gretig worden van voetballers!'

MyChannels en Voetbalzone zetten dé drijvende krachten achter de voetballer centraal: de voetbalvrouwen. We zien hun ambities en dromen, en ontdekken de ongeschreven regels van deze bijzondere gemeenschap. In aflevering vijf van WAG's gaat Voetbalzone op bezoek bij Lisa van Cuijk, de vriendin van Eloy Room. Deze dame is met haar bijna 50.000 volgers op Instagram qua populariteit behoorlijk gewaagd aan haar vriend en is eigenaresse van twee bedrijven: gezondsheidsplatform 'In love with health' en sportkledingmerk 'Lily Moon'. Justus ging bij haar op bezoek en werd onder andere meegenomen naar een Yogastudio waar hij tussen de vragen door flink opgerekt werd.