‘Internazionale ontvangt nog deze week bod van 25 miljoen euro uit China’

Volgens de officiële lezing ontbrak Éver Banega afgelopen zondag bij Internazionale door een blessure. Estadio Deportivo weet echter te melden dat er een andere reden is voor de absentie van de Argentijnse middenvelder in de wedstrijd tegen Empoli. Er lijkt namelijk een transfer aanstaande te zijn.

Tianjin Quanjian is van plan om Banega naar China te halen. De Chinese club gaat deze week een bod van 25 miljoen euro uitbrengen op de middenvelder. In het verre oosten ligt voor Banega een contract klaar met een jaarsalaris van acht miljoen euro. Tot het einde van februari is de Chinese transfermarkt nog geopend.

Internazionale zou met het oog op Financial Fair Play niet onwelwillend staan tegenover een vertrek van Banega. De middenvelder kwam afgelopen zomer transfervrij over van Sevilla. Tot dusver kwam hij tot 23 wedstrijden in het shirt van Internazionale.