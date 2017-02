‘Dit soort jongens moet je bij PSV gewoon een kans geven, leuk voor de fans’

PSV ontdeed zich zondag in de tweede helft van FC Utrecht en won met 3-0. Steven Bergwijn kende een sterke invalbeurt, waarin hij het tweede Eindhovense doelpunt voor zijn rekening nam. Volgens Willy van de Kerkhof, oud-speler van PSV, moet trainer Phillip Cocu een basisplaats inruimen voor de jonge aanvaller.

“Dit soort jongens moet je gewoon een kans geven”, begint Van de Kerkhof tegenover Omroep Brabant. “Bergwijn zorgt voor meer agressiviteit in het veld. Dit soort jongens speelt fris en onbevangen, waardoor ze vaak de sterren van de hemel spelen. Dat is ook leuk voor de toeschouwers.”

Ondanks de overwinning van PSV was Van de Kerkhof niet te spreken over het spel van de Eindhovenaren tijdens de eerste helft. “Dat was niet het PSV van de laatste weken. Utrecht is altijd fysiek sterk en ze spelen gewoon goed voetbal. Ze staan niet voor niets vierde op de ranglijst”, stelt de 63-voudig international. Hij kijkt met vertrouwen richting de slotfase van het seizoen. “PSV is goed op weg naar een sterke eindfase.”