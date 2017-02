‘Bij Liverpool vroeg ik al naar Van Dijk, toen hij nog bij Groningen speelde’

Virgil van Dijk wordt momenteel in verband gebracht met de gehele Engelse top, maar had daar al kunnen spelen. Brendan Rodgers wilde de verdediger in zijn tijd bij Liverpool al naar Anfield halen. De scouts van de club staken hier echter een stokje voor, omdat zij de Nederlander niet goed genoeg vonden.

“Je kon al zien dat Van Dijk snel, sterk en goed in de lucht was. Dus wat moet je dan nog meer zien? Toen ik bij Liverpool zat, vroeg ik eerst naar hem toen hij nog bij FC Groningen zat. Later toen hij bij Celtic speelde, vroeg ik het nog een keer”, zegt Rodgers tegen de Evening Times. Uiteindelijk maakte Van Dijk voor ruim vijftien miljoen euro in 2015 de overstap van Celtic naar Southampton.

“Ik kreeg toen te horen dat hij niet goed genoeg was voor ons op dat moment”, besluit de huidige manager van Celtic. Clubs die Van Dijk komende zomer binnen willen halen, moeten naar verluidt diep in de buidel tasten. Southampton zou zo’n zestig miljoen euro willen hebben voor de verdediger, die de interesse heeft gewekt van onder meer Manchester City, Chelsea en Liverpool.