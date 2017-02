‘Het is een probleem, want Özil kan iets extra’s brengen in ons team'

Mesüt Özil steekt de laatste tijd niet in zijn beste vorm. De Duitse middenvelder miste tegen Hull City een goede kans om zichzelf eindelijk weer eens op het scorebord te zetten. Na het laatste fluitsignaal verdween Özil direct in de spelerstunnel, zonder de fans van Arsenal te bedanken.

Manager Arsène Wenger beaamt dat het zelfvertrouwen van Özil op dit moment niet maximaal is. “Misschien is het tijd voor hem om weer een doelpunt te maken. Hij moet zijn zelfvertrouwen weer terug zien te vinden. Op dit moment mist hij kansen die hij normaal wel zou maken. Ik heb het gevoel dat hij niet genoeg zelfvertrouwen heeft”, zei Wenger in de Engelse media.

“Het is een probleem, want ik denk dat Özil iets extra’s kan brengen in ons team. Hij deed dingen die we niet van hem gewend zijn. Ik weet niet waardoor dat komt, het kan gebeuren. Er is volgens mij geen specifieke reden voor, vrijdag sprak ik Mesüt nog kort. Alles leek goed met hem”, besluit de Franse oefenmeester. Voor Arsenal wacht komende week een bezoek aan Bayern München in de achtste finale van de Champions League.