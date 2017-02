VIDEO - Dost is niet af te stoppen in Portugal en maakt cruciaal doelpunt

Bas Dost is op stoom in Portugal. De Nederlandse spits van Sporting Portugal tekende zondagavond voor zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Tegen Moreirense scoorde Dost in de 68e minuut de 2-2, waarna de zege een kwartier voor tijd over de streep werd getrokken door Adrien Silva.