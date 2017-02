Meulensteen ontslagen in Israël: ‘Samen besloten afscheid te nemen’

Maccabi Haifa heeft René Meulensteen op straat gezet vanwege de tegenvallende resultaten, zo meldt de club op zijn website. Van de laatste negen wedstrijden, werd er slechts één gewonnen. De Nederlandse oefenmeester kreeg maandagochtend zijn congé bij de Israëlische topclub, waar hij vanaf augustus werkzaam was.

“Het was een eer en voorrecht om bij zo’n grote club te mogen werken. Helaas waren de resultaten niet goed, de club en fans verdienen meer. Maccabi Haifa zal voor altijd een plaats in mijn hart hebben. Ik wens de club en het publiek alle succes en geluk in de toekomst”, zegt Meulensteen op de website van Maccabi Haifa. De oefenmeester was sinds deze zomer werkzaam in Israël. Voorheen werkte hij als hoofdtrainer bij Fulham, Anzhi en Brøndby IF, maar verwierf faam als assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United.

“Zelfs bij de grootste clubs komt er een tijd dat als de resultaten teleurstellend zijn, de trainer weg moet. Zo is het ook bij ons. Samen met René hebben we besloten om afscheid te nemen. We waren van hem gecharmeerd, als coach en mens. Hij heeft ons wat dingen geleerd die we in de toekomst mee zullen nemen”, reageert Jacob Shahar, voorzitter van Maccabi Haifa. De 0-3 nederlaag in de derby tegen Hapoel Haifa vormde voor de club de druppel.