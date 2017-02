Kritiek op mentaliteit Balotelli: ‘Het is jammer dat hij zijn hoofd laat hangen’

Mario Balotelli kende een sterke start van het seizoen bij OGC Nice, maar valt de laatste tijd tegen. In de uitwedstrijd tegen Stade Rennes ontbrak de aanvaller volgens de officiële lezing wegens griep. Ploeggenoot Valentin Eysseric was na afloop van dat duel kritisch op de mentaliteit van Balotelli.

De middenvelder leverde niet voor het eerst kritiek op Balotelli en herhaalde zondag zijn woorden nog eens. “Het spijt me, maar ik was eerlijk. Ik vertelde de waarheid. Het is jammer dat hij zijn hoofd laat hangen, je ziet hem elke dag trainen. Hij is zo’n geweldige speler. Maar volgens mij lijkt het alsof hij niks met ons te maken wil hebben. Het is heel teleurstellend, we hadden hem goed kunnen gebruiken in deze wedstrijd”, zegt Eysseric tegenover BeIn Sports.

“We weten dat de trainer (Lucien Favre – red.) veel inzet van iedereen eist. Hij accepteert het niet als iemand even niet zijn best doet, dat hebben we bij Mario Balotelli gezien”, besluit de middenvelder. Favre hield Balotelli afgelopen woensdag in de wedstrijd tegen Saint-Étienne al op de bank. Pas tien minuten voor tijd werd de Italiaan in het veld gebracht.