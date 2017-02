Ibrahimovic helpt ploeggenoot: ‘Bij het ontbijt praten we met elkaar'

José Mourinho had afgelopen weekeinde weer een basisplaats ingeruimd voor Anthony Martial. De Fransman beschaamde het vertrouwen van zijn manager niet, met een doelpunt en een assist. Zlatan Ibrahimovic onthult tegenover de Daily Mirror dat hij afgelopen tijd bij het ontbijt veel met de jonge aanvaller sprak.

“Als we ontbijten, zit hij naast me en dan praten we. Iedereen praat met elkaar, het is niet zo dat je naar iemand toe gaat om hem op te vrolijken”, zegt de Zweedse spits. “Er is een goede sfeer, de jongens zijn professioneel. Het is niet zo dat je iedereen af gaat, het hangt van het moment en de situatie af met wie je bij het ontbijt praat.”

Ibrahimovic sprak de laatste tijd veel met Martial, die een moeilijke tijd doormaakte in Manchester. “Hij traint goed. Anthony is geen jongen die veel praat, hij is redelijk stil. Hij is heel professioneel en traint hard. Het hangt van de persoon af hoe je met zo’n situatie om gaat. Volgens mij dat hij dat goed, hij is positief, traint hard en heeft veel energie. Tegen Watford speelde hij goed en maakte een goed doelpunt. Dat zal goed zijn voor zijn vertrouwen.”