Barça denkt aan peperdure concurrent voor Cillessen

José Mourinho zei afgelopen vrijdag zeker te weten dat Zlatan Ibrahimovic zijn contract bij Manchester United gaat verlengen. Volgens de Zweedse spits is er echter nog niks in kannen en kruiken. (BBC)

Paulo Dybala wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Juventus. Giuseppe Marotta, directeur bij de Oude Dame , laat weten dat de fans zich geen zorgen hoeven te maken en dat Dybala zijn contract op korte termijn zal verlengen. (Mediaset)

Bayern München trekt aan Max Eberl voor de functie van sportief directeur. Hij werkt momenteel bij Borussia Mönchengladbach, waar hij een vertrekclausule voor Bayern in zijn contract heeft. (BILD)