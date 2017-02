‘Van Boekel hing over de boarding alsof hij te veel gedronken had’

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende hoopt dat de videoscheidsrechter in de Eredivisie zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Foute beslissingen van de arbitrage zijn volgens hem van te grote invloed op de stand van de competitie. Afgelopen zondag nog werd een geldig doelpunt van Nacer Barazite bij FC Utrecht op bezoek bij PSV afgekeurd. “Ik ben zeker een voorstander, maar dan wel overal in de Eredivisie, anders is het alsnog oneerlijk”, klinkt het.

In de KNVB Beker werd de videoscheidsrechter al een aantal keer gebruikt. Bij het duel tussen FC Utrecht en SC Cambuur draaide scheidsrechter Pol van Boekel op basis van videobeelden een beslissing terug. "Het eindresultaat van die beslissing, namelijk dat het geen strafschop was, was heel mooi”, zegt Van der Ende tegenover ELF Voetbal. “Alleen de weg naar die beslissing moet wel beter geregeld worden. Van Boekel hing over de boarding alsof hij te veel gedronken had en moest overgeven. Bovendien kwamen er meteen fanatieke supporters naar beneden gerend om dingen te roepen. Je moet de geloofwaardigheid van de scheidsrechter bij zo'n videomoment wel beschermen."

Van der Ende hoopt dat het niet lang meer duurt voor de videoscheidsrechter definitief wordt ingevoerd in de Eredivisie. "We reizen al veertig jaar naar de maan, maar in het voetbal kunnen we geen tv gebruiken als hulpmiddel. Dat kan niet meer in deze tijd. Je kunt ook invoeren dat elke coach twee of drie momenten krijgt, zoals in het tennis. Dan had PSV een moment kunnen aanvragen bij de goal van FC Utrecht, als ze twijfelden aan buitenspel. Op die manier wordt de competitie eerlijker en heeft de arbitrage geen invloed meer op de eindstand. Dat lijkt mij namelijk niet de bedoeling."