‘Piet was wars van gezag, zei wat hij dacht, wie er ook voor zijn neus stond’

De voetbalwereld werd afgelopen weekeinde opgeschrikt door het overlijden van Piet Keizer. Willem van Hanegem speelde bij het Nederlands elftal met de vleugelaanvaller en heeft zo zijn eigen herinneringen aan Keizer. “Nu is Piet er niet meer en dat doet oprecht pijn”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Piet Keizer was een geweldige voetballer, maar wat mij vooral in hem aansprak, was zijn totale geestelijke onafhankelijkheid. Hij was wars van gezag, zei wat hij dacht, wie er ook voor zijn neus stond. Hij was kritisch op Ajax, puur omdat hij hoopte dat het dan beter zou gaan. En als hij ergens geen zin in had, deed hij het niet”, stelt de oud-international.

“Toen op zaterdagochtend de telefoon in mijn huis maar bleef gaan, voelde ik al dat er iets aan de hand moest zijn. Uiteindelijk bracht mijn zoon het trieste nieuws dat Piet Keizer op 73-jarige leeftijd was overleden. Ja, daar werd ik héél erg stil van”, schrijft Van Hanegem. “Ajax heeft in al die jaren een waslijst aan grote voetballers voortgebracht, maar Piet Keizer en Johan Cruijff waren de besten. Allebei zijn ze gestorven aan de gevolgen van longkanker. Op televisie werd afgelopen weekeinde terecht heel veel aandacht besteed aan zijn overlijden.”

“Maar al die mensen die daar dan ongegeneerd over zichzelf gaan zitten praten, terwijl het volgens mij in dit geval puur over Piet Keizer moet gaan. Daar heb ik moeite mee. Vertel gerust wat je samen hebt meegemaakt, maar niet of hij bijvoorbeeld ooit in jouw kinderwagen heeft gekeken. Uitzondering was voor mij Sjaak Swart, die heel mooi vertelde over hoe Keizer werkelijk was”, aldus Van Hanegem. “Ik heb hetzelfde gevoel als toen Coen Moulijn er opeens niet meer was. En Johan Cruijff. En laatst nog Tonnie Pronk.”