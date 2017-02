Steunpillaar wil transfer: ‘Ik wil spelen met de big boys’

Kamohelo Mokotjo wil weg bij FC Twente. De verdedigende middenvelder wil in een andere competitie op zoek naar een nieuwe uitdaging. De ex-speler van PEC Zwolle denkt klaar te zijn voor de volgene stap, al speelt er volgens hem nog niets. Zijn contract in Enschede loopt nog door tot de zomer van 2018.

De stap naar een Nederlandse topclub lijkt Mokotjo uit te sluiten. "Het is voor mij belangrijk dat ik mezelf blijf uitdagen", zegt hij in De Telegraaf. “Ik wil spelen met de big boys. In een grote competitie. Het is tijd. Ik ben 25 jaar, ik ben er klaar voor. Uiteraard dankzij de ervaring die ik in de Eredivisie heb opgedaan."

Mokotjo zegt niet de voorkeur te hebben naar een club te gaan die in de Champions League of Europa League speelt. "De tijd dat ik Europees voetbal ga spelen komt wel. Er speelt nog niets, maar het belangrijkste is dat ik mij goed voel bij een club, het type voetbal, het hele project. Ik voel dat ik klaar ben voor alle competities.”