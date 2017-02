Ajax nam gas terug voor Legia: ‘Misschien speelde dat onbewust mee’

Omdat Feyenoord, Ajax en ook PSV alle wedstrijden blijven winnen, blijft het spannend in de strijd om de titel. Het gat tussen de koploper en achtervolger Ajax blijft vijf punten en met nog twaalf wedstrijden te gaan, wordt de spanning opgevoerd. Van titelstress wil Nick Viergever niet spreken. “Ik denk dat de titelstress pas in een latere fase komt”, aldus de verdediger.

Het eventueel mislopen van de landstitel spookt nog niet door het hoofd van de 27-jarige mandekker. "Wij spelen op dit moment overtuigend, dus daar richten we ons nu op”, zegt Viergever tegenover Nusport. “De druk is op dit moment nog niet zo hoog dat dat ik denk 'als we deze niet winnen, dan is het voorbij'. Je weet dat Feyenoord de strijd om het kampioenschap de laatste jaren niet vaak heeft meegemaakt, dus het zou kunnen meespelen. Maar als wij zelf kampioen willen worden, dan moeten wij eerst zelf alles winnen."

Ajax won zondag zelf met 2-0 van Sparta Rotterdam, een uitslag die veel hoger had kunnen uitvallen. Maar na de tweede treffer nam de ploeg van Peter Bosz wat gas terug, mogelijk met oog op het duel van donderdag tegen Legia Warschau in de Europa League. "Misschien speelde dat onbewust mee inderdaad”, klinkt het. “We hebben wel veel kansen gehad om Sparta nog meer pijn te doen, maar dat hebben we nagelaten. Je had deze wedstrijd gewoon vier of vijf keer moeten scoren. Dan was voor jezelf een stuk makkelijker geweest. De kansen hebben we ook zeker gehad, maar tot een doelpunt kwam het niet."