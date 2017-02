‘Feyenoord heeft momenteel meer dan elf basisspelers, een luxeprobleem’

Met de overwinning op FC Groningen van afgelopen weekend, is het kampioenschap voor Feyenoord weer wat dichterbij gekomen. Oud-doelman Ed de Goeij zag zaterdag in De Kuip Jens Toornstra uitblinken, maar prijst vooral het collectief van de Rotterdammers. Volgens De Goeij is de brede selectie van Feyenoord de sleutel achter het succes.

Trainer Giovanni van Bronckhorst zette zaterdag Dirk Kuyt op de bank ten faveure van Jens Toornstra. Laatstgenoemde speelde uitstekend, maar dat is wat De Goeij betreft geen reden om hem volgende week weer op te stellen. “Feyenoord heeft momenteel meer dan elf basisspelers”, zegt hij tegenover De Telegraaf. “Wanneer er een invaller binnen de lijnen komt, wordt de ploeg daar niet slechter van. Dat is een luxeprobleem. Ik zou per tegenstander bekijken welke spelers je in die specifieke wedstrijd het beste kunt gebruiken.”

Dat Feyenoord de periode zonder Karim El Ahmadi door is gekomen zonder puntverlies, toont volgens De Goeij aan dat de ploeg de grootste titelkandidaat is. “Toen El Ahmadi naar de Afrika Cup vertrok, verwachtte iedereen dat ze het lastig zouden krijgen. Logisch, als je ziet hoe sterk El Ahmadi ook speelde”, aldus De Goeij. “Hij sluit aan bij de aanval, schakelt terug naar de verdediging en is van onschatbare waarde. Toch heeft de ploeg zijn afwezigheid tijdens de Afrika Cup goed opgevangen. Er staat een sterk collectief, waarbij ook de invallers zich een slag in de rondte werken. Dat betekent dat je kunt meedoen om de titel.”

Met nog twaalf wedstrijden voor de boeg, komt het kampioenschap nu wel heel dichtbij voor Feyenoord. “Ik heb zelf mogen meemaken hoe mooi dat is. Het klopt dat er een cruciale fase aankomt voor Feyenoord met wedstrijden tegen onder meer Ajax, PSV en AZ. Maar dat geldt ook voor de concurrentie. En in tegenstelling tot andere jaren is Feyenoord ditmaal niet de jagende partij.”