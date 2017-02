‘Nainggolan is van wereldklasse, hij mag op zijn vrije avond in mijn bed slapen’

Radja Nainggolan was zondagmiddag opnieuw van grote waarde voor AS Roma. De middenvelder verzorgde na veertig minuten spelen de openingstreffer in het uitduel bij Crotone en stond daarmee aan de basis van de 0-2 zege van de Romeinen. Nainggolan scoorde negen keer in zijn laatste twintig optredens voor Roma en werd na afloop van het duel bewierookt door trainer Luciano Spalletti.

"Radja is echt enorm sterk. Het is een speler van wereldklasse. Als hij op dit niveau blijft voetballen, is hij van onschatbare waarde voor ons", vertelde de Italiaanse coach aan Corriere dello Sport. Nainggolan staat naar verluidt op de radar bij verschillende topclubs in binnen- en buitenland, maar Spaletti vertrouwt erop dat de Belg Roma trouw blijft.

"Hij voelt zich prima in Rome en heeft al meermaals gezegd dat hij daarom niet wil vertrekken naar een andere club", vervolgde de oefenmeester. Eerder deze week veroorzaakte Nainggolan veel ophef met een interview waarin hij zijn afkeer jegens Juventus niet onder stoelen of banken stak. "Misschien moet hij wat volwassener worden in zijn uitspraken, maar dat zijn woorden het nieuws haalden, komt ook omdat hij een gouden kerel en heel bereikbaar is. De spelers krijgen nu een avondje vrij. Maar Nainggolan mag bij mij blijven en in mijn bed slapen. Zo kan ik hem in het oog houden'', besloot Spalletti.