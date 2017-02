Bosz looft protégé na terugkeer: ‘Hij breekt het voor ons open’

Bertrand Traoré maakte zondag tegen Sparta Rotterdam zijn rentree voor Ajax, nadat hij de voorbije weken met zijn vaderland Burkina Faso had deelgenomen aan de Afrika Cup. De rechtsbuiten kon direct rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Peter Bosz niet. Traoré verzorgde in de eerste helft de openingstreffer na een fraaie actie en had daarmee een substantieel aandeel in de 2-0 zege van de Amsterdammers.

Bosz was afloop te spreken over het optreden van de aanvaller. "In het begin was het nog even wennen, maar dit zijn acties die hij heeft. Gelukkig breekt hij het voor ons open. Er stonden toch nog de nodige mensen voor zijn neus", zei de Ajax-coach voor de camera van FOX Sports. Bosz zag Traoré desalniettemin onwennig beginnen. "In de eerste vijf minuten leed hij twee keer gevaarlijk balverlies. Daarin zie je dat hij nog niet die vastigheid heeft die hij normaal heeft."

"Traoré en Amin Younes zijn spelers die op de vierkante meter, misschien wel op de halve vierkante meter, iemand kunnen passeren. Op zich vinden ze het ook niet erg om uit stilstand een actie te maken", vervolgde de keuzeheer. "Maar je moet niet voorspelbaar worden en het iedere keer doen. Wat dat betreft was Bertrand een stuk beter dan begin dit seizoen. Nu had hij ook diepte zonder de bal."