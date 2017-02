Juve neemt lastige horde dankzij ontketende Higuaín

Koploper Juventus heeft zondagavond geen fout gemaakt op bezoek bij Cagliari. Het elftal van Massimiliano Allegri had het aanvankelijk niet gemakkelijk op Sardinië, maar werd uiteindelijk op sleeptouw genomen door clubtopscorer Gonzalo Higuaín. De Argentijnse spits scoorde tweemaal en bezorgde Juventus zo de vijfde overwinning op rij in de Serie A: 0-2. Het verschil met naaste belager AS Roma bedraagt na 24 speelronden zeven punten.

Cagliari verloor slechts tweemaal voor eigen publiek in zijn laatste dertien thuiswedstrijden en slaagde er in de eerste helft uitstekend in het aanvalsspel van Juventus te ontregelen. De Oude Dame werd nauwelijks gevaarlijk in de buurt van het doel van de middenmoter en raakte gefrustreerder naarmate het duel vorderde: Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini en Stephan Lichtsteiner werden in het eerste bedrijf allen op de bon geslingerd door scheidsrechter Gianpaolo Calvarese.

Toch ging Juventus rusten met een voorsprong. Gonzalo Higuaín werd acht minuten voor de thee weggestuurd door Marchisio, waarna hij doelman Rafael met een lepe stift het nakijken gaf. Het betekende voor Higuaín alweer zijn tiende doelpunt in de laatste negen competitieduels en kort na de onderbreking deed de aanvalsleider opnieuw van zich spreken.

Higuaín fungeerde als eindstation na een razendsnelle counter van Juve en leek de titelverdediger daarmee in veilige haven te brengen. De bezoekers haalden het tempo vervolgens uit de ontmoeting en werden halverwege de tweede helft verder in het zadel geholpen door Nicolò Barella, die na een overtreding op Miralem Pjanic kon inrukken met zijn tweede gele kaart. Juventus speelde de wedstrijd voorts professioneel uit en hield voor de zevende keer in de laatste acht duels de nul.