Wonderschone doelpunten helpen Atlético in waanzinnige slotfase langs Celta

Atlético Madrid is zondagavond in het Vicente Calderón op indrukwekkende wijze ontsnapt aan puntverlies tegen Celta de Vigo. John Guidetti leek na 78 minuten spelen de winnende treffer te maken namens de bezoekers, maar in de slotfase van de wedstrijd wist het team van trainer Diego Simeone een 1-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning.

De thuisploeg kwam al na vijf minuten spelen ongelukkig op achterstand. Doelman Moya bokste de bal vanuit een hoekschop recht op het hoofd van Gustavo Cabral, die van dichtbij de 1-0 scoorde. In de elfde minuut werkte Fernando Torres zijn ploeg langszij en deed dat op prachtige wijze. De Spaanse spits werd met de rug naar het doel ingespeeld door Yannick Carrasco, controleerde de bal en scoorde met een fraaie omhaal. Na een half uur spelen mocht Torres vanaf elf meter aanleggen voor de 2-1, maar hij schoot de pingel op de lat.

Met nog een kwartier op de klok leek een stunt in de maak toen John Guidetti er 1-2 van maakte op aangeven van Daniel Wass. De goal van de ex-Feyenoorder was voor Atléti het startschot voor de jacht op doelpunten. De druk op de achterhoede van Celta nam toe en in de 86e minuut was het raak. Carrasco knalde met een heerlijke volley de 2-2 tegen de touwen. Atlético Madrid nam geen genoegen met een gelijkspel en wilde meer. De zege werd uiteindelijk in de 88e minuut binnengehaald door Antoine Griezmann, die de 2-3 maakte op aangeven van Kevin Gameiro.