Nieuwe dreun voor Leicester: ‘Op deze manier doorgaan is geen optie’

Leicester City treedt over anderhalve week in de achtste finale van de Champions League aan tegen Sevilla, maar the Foxes zullen met weinig vertrouwen uitkijken naar dat duel. Zondagmiddag werd op bezoek bij Swansea City voor de vijfde keer op rij verloren in de Premier League, waardoor Leicester is afgezakt naar de zeventiende plaats. Manager Claudio Ranieri erkent dat de dubbele ontmoeting met Sevilla voorlopig slechts bijzaak is.

"We richten ons op de Premier League, we willen zo snel mogelijk veilig zijn. Het gaat om handhaving", vertelt de Italiaanse keuzeheer in gesprek met de BBC. "We moeten één team blijven vormen en hard blijven werken tijdens de training. Ik heb er nog alle vertrouwen in. De situatie kan zo veranderen, één moment kan bepalend zijn."

Leicester verloor uiteindelijk met 2-0 van Swansea. "We begonnen nog goed, maar zij scoorden met hun eerste twee schoten op doel. Het is heel moeilijk om je dan weer op te richten, het overkomt ons al het hele seizoen", aldus Ranieri. "We hebben twee problemen: we scoren zelf niet en we krijgen tegengoals. We moeten snel met elkaar spreken om oplossingen te vinden. Het is geen optie om op deze manier door te gaan."