Brenet over Zivkovic: ‘Zo’n groot probleem was het ook weer niet’

Het was een mooie voetbalavond voor PSV, dat met 3-0 te sterk was voor FC Utrecht. Luuk de Jong pikte zijn doelpuntje mee en Joshua Brenet mocht weer eens vanuit de basis starten. Ondanks de ruime overwinning is de landstitel ver weg, maar blijft men in Eindhoven hoop houden.