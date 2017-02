Topscorer Dost verstevigt positie en is weer goud waard voor Sporting

Sporting Portugal lijkt geen serieuze rol van betekenis meer te spelen in de Portugese titelrace, maar de ploeg van Jorge Jesus heeft zichzelf zondagavond een goede dienst bewezen in de strijd om de derde plaats. Os Leões kwamen op achterstand bij degradatiekandidaat Moreirense, maar wonnen uiteindelijk nipt: 2-3. Competitietopscorer Bas Dost nam de 2-2 voor zijn rekening.

Sporting had het aanvankelijk lastig in Guimaraes. De hoofdstedelingen leken te gaan rusten met een gelijke stand nadat Alan Ruiz een eigen doelpunt van Bruno César ongedaan had gemaakt, maar zochten de kleedkamer uiteindelijk toch op met een achterstand. Een gemakkelijk gegeven strafschop werd op slag van rust door Cauê Cecilio benut. De Braziliaan mocht aanleggen vanaf elf meter na een ongelukkige botsing tussen doelman Rui Patrício en Emmanuel Boateng.

Na de onderbreking zou Sporting echter alsnog de rug rechten. Halverwege de tweede helft liep Dost een rebound binnen nadat een schot van Daniel Podence op de paal belandde, waarna Adrien Silva zeventien minuten voor tijd raak schoot op de rand van het strafschopgebied. Luc Castaignos zat negentig minuten op de bank bij Sporting.