Utrecht voelt zich bestolen: ‘Er is in de kleedkamer flink gevloekt en getierd’

FC Utrecht hield zondag lange tijd gelijke tred met PSV, maar moest in de tweede helft uiteindelijk alsnog het onderspit delven. Het elftal van Erik ten Hag verloor met 3-0 en had na afloop reden tot klagen. Een zuiver doelpunt van Nacer Barazite voor rust werd ten onrechte afgekeurd, tot grote woede van aanvoerder Willem Janssen.

"Dit is niet de eerste keer dat het bij ons gebeurt dit seizoen. Er is tijdens de rust in de kleedkamer flink gevloekt en getierd", foeterde de middenvelder voor de camera van FOX Sports. Volgens Janssen bekende de grensrechter die de treffer had afgevlagd direct schuld aan het begin van de tweede helft. "Toen we naar buiten liepen, zei hij dat het een zuivere goal was. Maar daar kopen we niets voor. Het is jammer, want het liep de eerste helft bij PSV heel stroef, heel moeilijk."

Utrecht werd in het tweede bedrijf uiteidelijk betrekkelijk eenvoudig over de knie gelegd door PSV en ziet zich op de ranglijst gepasseerd door AZ, dat eerder op de dag won van sc Heerenveen (1-2). De Domstedelingen hebben na 22 speelronden 34 punten en ontvangen volgende week PEC Zwolle in eigen huis.