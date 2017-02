PSV neemt na rust afstand en blijft in spoor eerste twee

PSV heeft zondagmiddag in navolging van titelconcurrenten Feyenoord en Ajax eveneens geen fout gemaakt. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft van de wedstrijd tegen FC Utrecht nog goed weg toen een doelpunt van Nacer Barazite onterecht werd afgekeurd. In het tweede bedrijf sloeg de nummer drie van de Eredivisie echter razendsnel toe en had het vervolgens weinig moeite om de voorsprong over de eindstreep te trekken. Marco van Ginkel bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 3-0, waardoor de verhoudingen in de top van de competitie ongewijzigd blijven.

In een energieke openingsfase werd meteen duidelijk dat beide ploegen de drie punten goed konden gebruiken. Het spel vloog in het eerste kwartier op en neer zonder dat een van beide kemphanen echt grip kon krijgen op de wedstrijd. Luuk de Jong zorgde bijna voor het eerste tastbare gevaar, maar Giovanni Troupée kon zich nog net op tijd voor de inzet van de PSV-aanvoerder werpen. Utrecht liet vlak daarop zien die waarschuwing ter harte te nemen en leek via Barazite op voorsprong te komen.

De fraaie treffer van de middenvelder werd echter onterecht afgekeurd wegens buitenspel, waardoor de thuisploeg niet mocht klagen. PSV leek daarna even wakker te schudden en meldde zich via Davy Pröpper en Marco van Ginkel weer aan het front. Die laatste mocht met nog zo’n tien minuten te gaan alleen door richting David Jensen, maar liet na te scoren. Aan de andere kant waren Sébastien Haller en Willem Janssen dicht bij de openingstreffer. Zij kregen echter beiden geen voet tegen een voorzet van Barazite.

PSV kwam scherp uit de kleedkamer en De Jong zette Jensen al vrijwel meteen aan het werk. De doelman van de bezoekers had nog wel antwoord op die inzet, maar moest een minuut of vijf later hulpeloos toekijken hoe de spits de bal fraai met het hoofd in het net stuurde. Tijd om van deze domper te bekomen kreeg Utrecht nauwelijks, want twee minuten later was het weer raak. De Jong nam ditmaal de rol van aangever op zich en stelde invaller Steven Bergwijn in staat om de 2-0 binnen te schuiven.

Met de ingevallen Zakaria Labyad in de ploeg probeerde Utrecht zich vervolgens te herpakken. De Domstedelingen waren echter het spoor even bijster en mochten van geluk spreken dat Van Ginkel de marge niet verder vergrootte. De Chelsea-huurling raakte de lat, terwijl Bart Ramselaar met nog een kwartier te gaan naliet zijn oude club pijn te doen. Via Ramon Leeuwin kwam tien minuten voor tijd nog bijna de spanning weer terug in de wedstrijd. De verdediger kopte een vrije trap van Barazite echter net naast. Via een harde knal van Van Ginkel liep de thuisploeg in de blessuretijd nog verder uit.