Feyenoord zwijgt over absentie van wisselspeler Kramer bij training

Na de overwinning van Feyenoord op FC Groningen werkten de wisselspelers van de koploper zaterdagavond een training af in De Kuip, zodat ze zondag een vrije dag hadden. Michiel Kramer liet verstek gaan, zo meldt het Algemeen Dagblad. De reden daarvoor is onduidelijk.

Een woordvoerder van de club bevestigt slechts dat de spits er niet bij was. De club wil geen mededelingen doen over de reden van zijn absentie. "Naar verluidt had Kramer geen trek in het extraatje nadat hij voor de achtste keer op rij niet had mogen invallen", schrijft het dagblad echter. Kramer speelt al het hele seizoen tweede viool achter Nicolai Jörgensen, de topscorer van de Eredivisie.

Richting de buitenwereld laat Kramer zich niet negatief uit over zijn situatie, maar rond de bekerwedstrijd tegen Vitesse van vorige maand deed de aanvaller nauwelijks mee aan de warming-up. Giovanni van Bronckhorst wilde het 'niet groter maken dan het is'. Bij een eerder bekerduel met ADO Den Haag in december stapte Kramer van het veld nadat Feyenoord de derde wissel had ingebracht; volgens de trainer had hij last van zijn maag.