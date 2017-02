‘In Nederland zeuren we dat we dit soort duels niet kunnen of mogen spelen’

John van den Brom heeft zondagmiddag genoten van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en AZ. De oefenmeester van de Alkmaarders noemt de 1-2 zege 'verdiend' en is met name te spreken over de strijd die AZ leverde. "Ik hou er ook van dat Bas Nijhuis veel door liet spelen. Dan krijg je een wedstrijd als deze", geeft Van den Brom aan bij FOX Sports.

De trainer doelt bijvoorbeeld op duels tussen Wout Weghorst en de Heerenveen-defensie. "Het was niet in ons voordeel of nadeel, het was van beide kanten. Een Engelse wedstrijd. In Nederland zeuren we dat we dit soort wedstrijden niet kunnen of mogen spelen, maar dit was er een die alles had. Spektakel, duels, niet affluiten maar doorgaan. Of je nu voor AZ of Heerenveen bent, het was een leuke wedstrijd."

AZ kende een goede generale repetitie voor het Europa League-duel met Olympique Lyon. Donderdag treffen beide teams elkaar in Alkmaar. "Dit is de basis voor donderdag. Als grap zei ik: 'dit is niet goed genoeg tegen Lyon'. Die zijn goed. Dat weten we. We hebben ze bekeken. Ze zitten in een wat mindere fase. We hebben de komende dagen om daarnaar toe te werken."