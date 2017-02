Pastoor hekelt actie Veltman: ‘Dat was een heel sportief gebaar...’

Alex Pastoor heeft geen goed woord over voor de actie van Joël Veltman in de tweede helft van de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam (2-0). Na een blessure van Bertrand Traoré deed Veltman tegenover opponent Ivan Calero alsof hij het spel wilde stilleggen, waardoor Calero niet oplette en Veltman hem passeerde.

"Dat was een heel sportief gebaar van Veltman...", zegt Pastoor met gevoel voor ironie voor de camera van FOX Sports. "Je wordt hier voor de gek gehouden. Dat vind ik helemaal niks van Veltman." Michel Breuer heeft minder problemen met de actie van Veltman: de verdediger van Sparta vindt het vooral van Calero niet goed dat hij zich liet foppen.

"Wat Veltman doet, is in mijn ogen prima. Je moet gewoon doorgaan totdat hij de bal uitschiet of verdedigen tot het moment dat de scheidsrechter fluit", legt Breuer uit. De actie van Veltman leidde overigens niet tot een doelpunt. Ajax won door treffers in de eerste helft van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg.