Inter houdt plek vier in handen; Letschert krijgt snelste rood van seizoen

Internazionale heeft zondagmiddag de vierde plaats in de Serie A met succes verdedigd. Terwijl uitdager Atalanta Bergamo won van Palermo, waren i Nerazzurri zelf met 2-0 te sterk voor Empoli. Lazio kan maandag overigens wel langszij komen. Timo Letschert beleefde een beroerde middag: de verdediger van Sassuolo ontving de snelste rode kaart van het seizoen en zag zijn ploeg vervolgens onderuit gaan.

Internazionale - Empoli 2-0

Door de afwezigheid van Mauro Icardi en Ivan Perisic waren de ogen in het Giuseppe Meazza gericht op Rodrigo Palacio en Éder. De eerstgenoemde dwong Lukasz Skorupski na tien minuten spelen met een kopbal al tot een geweldige redding en de tweede brak vlak daarna de ban. De Italiaans international werkte de enige treffer van de eerste helft met de borst over de lijn nadat Palacio een voorzet doorkopte.

Na de thee liet Empoli zich via Rade Krunic ook een keer zien. Zijn schot eindigde echter in de handen van Samir Handanovic. Inter controleerde vervolgens de wedstrijd en liep via Antonio Candreva verder uit. De Italiaan werd in de zestien gevonden door Éder en knalde de 2-0 in de rechterhoek. De bezoekers deden via Federico Dimarco nog wel bijna wat terug. Zijn vrije trap scheerde echter rakelings over het doel van Handanovic, waardoor het 2-0 bleef.

Sassuolo - Chievo Verona 1-3

Letschert kon na vasthouden in het strafschopgebied binnen drie minuten al inrukken, al leek het in eerste instantie mee te vallen voor de Nederlander. Roberto Inglese miste de penalty, waarna de thuisploeg met een man minder via Alessandro Matri op voorsprong kwam. Inglese maakte zijn fout nog voor de rust goed door een corner binnen te koppen en zorgde tien minuten na de onderbreking ook voor een nog grotere voorsprong. De aanvaller lette goed op bij een rebound en knalde de 1-2 tegen de touwen. Met nog twintig minuten te gaan maakte de Italiaan vervolgens met het hoofd zijn hattrick vol.