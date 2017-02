VIDEO - El Ghazi en Kishna onderuit ondanks geweldige poeier van Bissouma

Lille blijft teleurstellend draaien in de Franse Ligue 1. De nummer zestien verloor dit weekeinde voor de derde keer op rij in de competitie: Angers was met 1-2 te sterk. Anwar El Ghazi had een basisplek; Ricardo Kishna viel in de tweede helft in. Het hoogtepunt van de wedstrijd was een geweldig doelpunt van Yves Bissouma, die in de slotfase echter direct rood kreeg.