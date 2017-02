AZ doet in Heerenveen goede zaken in strijd om vierde plaats

AZ heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt. Het team van John van den Brom zegevierde in en tegen Heerenveen met 1-2. Door de zege staat AZ nu op een vierde plaats, met twee punten meer dan de noorderlingen. De voorsprong op nummer vijf FC Utrecht, dat nog tegen PSV aantreedt, bedraagt één punt. Heerenveen hield aan de vijf competitieduels in 2017 slechts vier punten over.

De eerste helft in het Abe Lenstra Stadion viel enigszins tegen. AZ had in de eerste 45 minuten het betere van het spel en ging dan ook met een verdiende voorsprong de rust in. Na iets meer dan een kwartier spelen kwam het scorebord in beweging. Een lage voorzet van Alireza Jahanbakhsh bereikte Wout Weghorst, die de bal echter niet langs Erwin Mulder kreeg. De rebound was echter een prooi voor Muamer Tankovic; 0-1.

Alireza had luttele minuten later aan de basis kunnen staan van de 0-2, maar in plaats van af te leggen op Iliass Bel Hassani ging hij voor zijn eigen kans en redde Mulder simpel. Heerenveen liet weinig zien in eigen huis, maar was toch heel dicht bij de gelijkmaker. Ridgeciano Haps wilde een voorzet van Luciano Slagveer wegwerken, maar speelde de bal per ongeluk in de voeten van Morten Thorsby. De aanvaller kon van een afstand van tien meter scoren, maar mikte het leer tegen de paal.

Heerenveen zocht na de ondebreking nadrukkelijk naar een doelpunt, maar het zat de Friezen niet mee. Een voorzet van Stefano Marzo was te hard voor zowel Arber Zeneli als Reza Ghoochannejhad, een overtreding van Haps op Slagveer werd door de scheidsrechterlijke leiding niet als een strafschop gezien en een inzet van Reza miste precisie. AZ verdubbelde na nog geen uur spelen de voordelige marge. Jerry St. Juste werkte een corner weg en kopte de bal in de voeten van Bel Hassani, die in de lange hoek raak schoot: 0-2.

Dat leek de genadeklap voor de noorderlingen, die echter via vechtvoetbal toch in staat waren om een aansluitingstreffer te forceren. Een lange pass kwam via het hoofd van de goed ingevallen Pelle van Amersfoort terecht bij Reza, die in een duel met Pantelis Hatzidiakos zijn lichaam goed gebruikte en vervolgens de bal langs Tim Krul schoot: 1-2. Dat was het laatste wapenfeit van Heerenveen. Van Amersfoort wilde tevergeefs een strafschop na een duel met Rens van Eijden en Henk Veerman schoot naast vanuit een lastige hoek. In de extra tijd kreeg St. Juste nog een tweede gele kaart voor een charge op Mattias Johansson.