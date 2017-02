Chelsea profiteert door heerlijke vrije trap amper van nederlaag Tottenham

Chelsea heeft zondagmiddag genoegen moeten nemen met een punt op bezoek bij Burnley. Het team van Antonio Conte kon de voorsprong op Tottenham Hotspur uitbreiden tot twaalf punten, na de nederlaag van the Spurs bij Liverpool, maar een heerlijke vrije trap van Robbie Brady zorgde voor een 1-1 remise. Pedro had Chelsea daarvoor op voorsprong gebracht.

Burnley en Chelsea maakten er een aantrekkelijke eerste helft van. The Blues hadden nog geen zeven minuten nodig om op voorsprong te komen: Victor Moses vond Pedro na een demarrage, waarna de Spanjaard het zestienmetergebied binnenstormde en de linkerhoek vond. Chelsea pakte niet door, maar ging juist wat slordiger spelen. Halverwege de eerste helft kwam Burnley op prachtige wijze langszij. Na een overtreding van Nemanja Matic mocht recordaankoop Brady aanleggen voor een vrije trap, die hij heerlijk in de bovenhoek krulde. Thibaut Courtois was kansloos.

Diezelfde Courtois was daarna wel belangrijk, door één-op-één met Matthew Lowton aan het langste eind te trekken: de doelman keerde de inzet van Lowtown met de voet. Het tempo bleef hoog liggen, maar Chelsea wist te weinig voordeel te doen met het overwicht in balbezit. De ploeg van Antonio Conte beperkte zich voornamelijk tot de tegenaanval en daar waren te weinig gelegenheden van om Burnley echt in de problemen te brengen. Zodoende rustten beide teams met een gelijke stand.

Vroeg in de tweede helft moest Courtois weer in actie komen. David Luiz beoordeelde een pass van Burnley-aanvaller Ashley Barnes verkeerd, waarna Andre Gray een goede kans kreeg. De Belg pareerde het schot. Chelsea liet zich gelden via een heerlijke poeier van César Azpilicueta, die net over de lat vloog, maar verder liet het spel van de bezoekers veel te wensen over. Uiteindelijk bleef het bij 1-1. Daardoor legde Burnley beslag op de twaalfde plaats in de Premier League, terwijl Chelsea voor de tweede keer in drie wedstrijden puntverlies opliep.