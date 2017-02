VIDEO - Mbappé en Falcao gaan los in ruime thuiszege van AS Monaco

AS Monaco is hard bezig een recordaantal doelpunten in een seizoen te gaan maken. De club won zaterdagavond in eigen huis met 5-0 van FC Metz en staat, alle competities meegerekend, inmiddels op 107 doelpunten. Kylian Mbappé en Radamel Falcao namen zaterdag alle goals voor hun rekening.