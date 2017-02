Benítez en Henry gaan samen in Londen aan de slag

Sergio Agüero wil Manchester City verlaten, ook al wil de club hem niet kwijt. De aanvaller is echter van mening dat de speelstijl van Josep Guardiola niet bij zijn manier van spelen past. (The Sun)

AC Milan probeert de gesprekken tussen Romelu Lukaku en Everton te verstoren. De Italiaanse club wil de aanvaller graag inlijven, al lijkt het erop dat de Belg een nieuw contract in Engeland zal signeren. (The Sun)

Bij AS Monaco kan bijna de vlag uit. De Franse club krijgt tien miljoen euro extra van Manchester United als Anthony Martial nog één keer scoort en zijn totaal als 'Mancunian' op 25 brengt. (Diverse Franse media)