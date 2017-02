Roda JC meldde zich bij Ajax, Twente en Heerenveen: ‘Kijk naar de feiten’

De selectie van Roda JC Kerkrade onderging vorige maand een metamorfose. De Limburgers haalden liefst negen nieuwe spelers, van wie slechts twee een verleden in Nederland hebben. Technisch directeur Ton Caanen benadrukt in gesprek met FOX Sports echter dat Roda JC wel degelijk heeft geprobeerd meer 'bekende namen' halen.

"Je gaat voorbij aan de feiten", bijt Caanen verslaggever Hans Kraay jr. toe. "Dat doe je, omdat je een andere bril op hebt. Je moet gewoon naar de feiten kijken. Je hebt toch ook gehoord wie we wilden halen? We hebben een net rijtje gemaakt. We hebben geprobeerd een Luciano Slagveer te halen. We hebben met Kyle Ebecilio gepraat. We voerden twee à drie gesprekken met Thulani Serero. We hebben het bij Dario Van den Buijs van FC Eindhoven geprobeerd."

Caanen geeft aan simpelweg naar 'het tweede plaatje' te kijken, als zulke spelers onhaalbaar blijken. Daardoor kwam Roda JC in januari uit bij minder bekende namen. "In het elftal hebben we zeven jongens die Nederlands zijn. Het heeft voor concurrentie gezorgd, de nieuwe spelers. We zitten in een tussenfase. Je hoeft me niet te geloven, maar geef me even tijd om te zien waar we naartoe groeien."