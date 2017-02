Excelsior houdt matig FC Twente opnieuw in bedwang

Excelsior en FC Twente hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. Nadat de Rotterdammers in de Grolsch Veste met 1-2 hadden gewonnen, werd het op Woudestein 1-1. Beide ploegen speelden niet hoogstaand; de bezoekers hadden het merendeel van het balbezit, maar deden daar te weinig mee om Excelsior echt in de problemen te brengen. De ploeg van René Hake blijft achtste, terwijl de Kralingers in ieder geval tijdelijk stijgen naar plek veertien.

Excelsior trad aan in een speciaal ontworpen lichtgroen shirt. De club vroeg aandacht voor de strijd tegen alvleesklierkanker van Feyenoord-clubarts Casper van Eijck, maar arbiter Danny Makkelie vond het shirt eigenlijk te veel lijken op het lichtblauwe uitshirt van FC Twente. Desondanks kon de wedstrijd 'gewoon' doorgaan als gepland. Makkelie eiste na dertien minuten opnieuw een hoofdrol op, toen Nigel Hasselbaink leek te scoren. In de ogen van de arbitrage stond de aanvaller buitenspel; het werd niet duidelijk of dat ook zo was.

Hasselbaink was teleurgesteld, maar twee minuten later maalde niemand er nog om op Woudestein. De spits dook andermaal op voor het vijandelijke doel, werd bediend door Khalid Karami en toucheerde de bal eerder dan keeper Nick Marsman: 1-0. FC Twente was niet slecht begonnen aan de wedstrijd, maar keek dus al vroeg tegen een achterstand aan. Na het doelpunt was het spel van beide kanten ondermaats. Uit het niets wist Fredrik Jensen echter gelijk te maken, nadat de bal via de hand van Excelsior-verdediger Jordy de Wijs terechtkwam bij de Fin.

Jensen mocht van dichtbij uithalen en liet Warner Hahn kansloos. Daarmee bepaalde de middenvelder de ruststand. Excelsior had direct na rust op 2-1 moeten komen, maar Hasselbaink hielp een gigantische kans om zeep. Na een scherpe pass van Stanley Elbers stuitte Hasselbaink vlak voor het doel op Marsman, die een uitstekende redding in huis had. Aan de overzijde miste ook FC Twente een goede kans, via Joachim Andersen. De Enschedeërs kwamen steeds beter in de wedstrijd. Oussama Assaidi stuitte op Hahn en kopte daarna over het doel. In de slotfase zette Excelsior zonder succes aan, waardoor beide teams een punt overhielden aan het duel.