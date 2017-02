‘Nieuwe Henry’ schittert met hattrick: ‘Ik ben nog ver verwijderd van die drie’

Kylian Mbappé is een van de meest begeerde spelers van de Ligue 1. De pas achttienjarige aanvaller van AS Monaco was zaterdagavond goed voor een hattrick tegen FC Metz (5-0) en staat dit seizoen op zeven doelpunten in zeventien competitiewedstrijden. In Frankrijk zijn de verwachtingen hooggespannen, maar Mbappé loopt nog niet naast zijn schoenen.

"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar zijn fenomenale spelers. Ik ben nog ver verwijderd van het niveau van die drie", verzekert de jeugdinternational van Frankrijk in gesprek met Franse media. "Dat ik een hattrick maakte, kwam door een topprestatie van het hele team. Of ik me anders voorbereidde? Nee, ik deed het zoals ik het normaal ook doe. Er was niets speciaals aan. Ik voelde me gewoon goed."

Mbappé werd vorige maand in verband gebracht met Real Madrid, terwijl ook Arsène Wenger onder de indruk is van zijn jonge landgenoot. Eerder deze maand vergeleek de trainer van Arsenal het toptalent met Thierry Henry. "Hij heeft enorm veel talent en speelt voor Monaco, net als Thierry deed", zei de ex-oefenmeester van de Monegasken. "Maar een carrière valt of staat verder met het mentale aspect. Hij moet nu laten zien dat hij mentaal goed in elkaar steekt, zoals Thierry. We wilden hem vorig seizoen halen, maar hij wilde in Monaco blijven."

Kylian Mbappé (18 jaar, 2 maanden) is na zaterdag de jongste voetballer met een hattrick in de Ligue 1 sinds Jérémy Menez (17 jaar, 8 maanden) in 2005. #asmonaco #mbappe #ligue1 Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 12 Feb 2017 om 4:53 PST