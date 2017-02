Frank de Boer erkent: ‘Hij verdient een aanbieding van Barcelona’

Ronald Koeman wordt de laatste jaren nadrukkelijk met een dienstverband bij Barcelona in verband gebracht. De oud-verdediger was in het verleden speler en assistent-trainer in het Camp Nou, maar staat pas sinds afgelopen zomer voor de selectie van Everton. Frank de Boer is van mening dat Koeman een baan als hoofdtrainer van Barcelona zeker zou verdienen.