‘Ik zal het dan geen probleem vinden om afscheid te nemen van Real Madrid’

Sergio Ramos groeide zaterdagavond uit tot de twaalfde voetballer in de geschiedenis met minimaal vijfhonderd wedstrijden voor Real Madrid. Clublegende Raúl staat met 741 duels voorlopig nog lange tijd eerste, maar de dertigjarige verdediger ziet zichzelf de komende jaren nog het maagdelijke wit om de schouders dragen.

Ramos kan belangrijke momenten als zijn eerste dag of de dag dat hij tot aanvoerder werd benoemd, nog als de dag van gisteren herinneren. "Voetballer zijn van Real Madrid is niet hetzelfde als voetballer zijn van een andere club. Aanvoerder zijn van de beste club ter wereld is iets unieks én zorgt ook voor veel druk", zo verzekert de verdediger, goed voor 13 hoofdprijzen en 66 doelpunten als Merengue.

Ramos verliet 'zijn' Sevilla op negentienjarige leeftijd, maar hij ziet zichzelf niet meer in Andalusië terugkeren. "Real Madrid heeft mij gevormd als persoon en als voetballer. Ik wil mijn loopbaan graag bij Real Madrid afsluiten en net zolang blijven totdat mijn lichaam het aankan. Ik leef van en voor het voetbal. Ik denk niet dat het een probleem zal zijn om nog een paar jaar op het allerhoogste niveau te spelen. En dan zal ik het ook geen probleem vinden om afscheid te nemen van Real Madrid. Ik heb in de loop der jaren niets van mijn illusie en ambitie verloren."