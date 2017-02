Conte looft reserve van Chelsea: ‘We hebben het over een voetbalgenie’

Cesc Fàbregas komt dit seizoen weliswaar relatief weinig in de plannen van Antonio Conte voor, maar de manager van Chelsea is gek van de middenvelder. Conte is het niet eens met enkele uitspraken van Fàbregas, die deze week aangaf dat fysieke voetballers in het hedendaagse voetbal een voorsprong hebben op meer technisch aangelegde spelers.

"Cesc is een een topspeler en een genie in voetbal", zo verzekert Conte, die de ex-speler van Arsenal en Barcelona dit seizoen hoe dan ook slechts vijf keer aan het startsignaal van een Premier League-duel liet verschijnen. "Ik kan net zo over Cesc praten als over Andrea Pirlo. We hebben het over een voetbalgenie."

"Cesc rent geen honderd meter in tien seconden, maar dat kan ik door de vingers zien. Omdat hij aan de bal een genie is. Zijn snelheid zit in zijn hoofd. Met Cesc zijn we vooral tactisch bezig en kijken we naar hoe we zijn positie kunnen verbeteren." Conte erkent dat hij het moeilijk vindt om spelers als Fàbregas, Pedro en Willian buiten de basiself te laten. "Soms moet je een beslissing nemen en naar de balans van het elftal kijken. Soms moet je andere beslissingen nemen. Cesc is een belangrijke voetballer en ik probeer hem altijd op de best mogelijke manier in te zetten, zodat hij het team kan helpen."

"Ik ben erg blij met Cesc. Vergeet niet dat N'Golo Kanté op zijn plaats speelt en veel mensen zeggen dat hij de beste voetballer van de competitie is. Dan heb je ook nog Nemanja Matic, die het uitstekend doet. Als twee spelers het goed doen, dan is het niet makkelijk. Dat gaat ook op voor Pedro en Willian. Soms kan ik maar moeilijk in slaap komen. Ik denk veel na. Het belangrijkste is dat ze zich betrokken voelen."