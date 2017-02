‘Jan-Scharie’ tovert opnieuw bij Feyenoord: ‘Ik ben blij dat hij raak schoot’

Jan-Arie van der Heijden zorgde zaterdagavond weer een bijzonder moment. De verdediger, die sinds een paar maanden als Jan-Scharie door het leven gaat, had in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen (2-0) een heerlijke assist in huis.

Van der Heijden liet zich in het strafschopgebied niet van de bal zetten en bediende Jens Toornstra met een hakbal achter zijn standbeen langs. "Ik kreeg de bal eerst niet goed onder controle", blikte Van der Heijden in gesprek met De Telegraaf terug op het moment. "Ik had Jens al zien staan, en passte achter het standbeen langs."

"Gelukkig schoot hij hem goed binnen." Van der Heijden was blij dat het scorebord voor een tweede keer in beweging kwam. "Het was een opluchting. De 2-0 wilde maar niet vallen. Als je dan de 2-0 zo maakt, en je geeft zo'n assist. Dan ben je extra blij. Ik ben blij dat hij raak schoot, anders hoor je er niemand meer over. Het is niet slecht." Feyenoord wacht rustig af wat Ajax en PSV zondag doen, tegen respectievelijk Sparta Rotterdam en FC Utrecht.