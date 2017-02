Henry kijkt ogen uit bij Chelsea: ‘Hij bestaat, maar hij is niet normaal’

Thierry Henry weet nu al wie aan het einde van het seizoen tot Voetballer van het Jaar in Engeland moet worden uitgeroepen. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal is lyrisch over N'Golo Kanté, die vorig seizoen doorbrak bij Leicester City en nu in zijn eerste voetbaljaargang in dienst van Chelsea een ongekend hoog niveau blijft halen.

Henry denkt dat Kanté denkbeeldige 'concurrenten' als Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sánchez, Sadio Mané, Romelu Lukaku, Dele Alli en Kevin De Bruyne met gemak zal verslaan. "Kanté bestaat weliswaar, maar hij is zeker niet normaal. En ik zie geen reden waarom hij aan het einde van het seizoen niet tot PFA Player of the Year zou moeten worden uitgeroepen", zo stelt de assistent-bondscoach van België.

"N'Golo heeft alles. Hij is de reden waarom Chelsea niet te stoppen is. Hij heeft geen enkel zwak punt. Ik denk telkens: 'Zal hij deze week balverlies lijden?' Nee. 'Of boos worden en met de arbiter in discussie gaan?' Nee. 'Of misschien moe worden?' Nee." Kanté, 25 jaar, verscheen in de 23 van de 24 Premier League-duels in de basis. Chelsea speelt zondagmiddag bij Burnley en kan bij winst een gat van twaalf punten slaan.