‘Gözübüyük zei dat Bacuna tegen Ajax al een rode kaart had moeten krijgen’

Ernest Faber gooide voor de wedstrijd tegen Feyenoord zijn systeem om in de hoop een resultaat te kunnen boeken tegen de koploper van de Eredivisie. FC Groningen, dat in een defensieve 5-4-1-formatie speelde, ging zaterdagavond echter met 2-0 onderuit. In het laatste kwartier stond de ploeg van Faber ook nog eens met tien man op het veld.

Juninho Bacuna kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük een directe rode kaart, voor een charge op Terence Kongolo. Faber verwacht dat de prent geseponeerd wordt. "Dat was zwaar overdreven", zo benadrukte de oefenmeester van FC Groningen, in gesprek met FOX Sports. "Hij was iets te laat, maar dat waren wel meer spelers. Die kregen daar niks voor. Dit was wel een gele kaart waard, maar geen rood."

Mimoun Mahi stapte na afloop op Gözübüyük af. "Volgens mij was het geen rode kaart. De scheids zei ook dat Bacuna tegen Ajax wel een rode kaart had moeten krijgen, toen hij Hakim Ziyech een trap had gegeven", zo verzekerde de aanvaller. "Nu gaf hij hem wel."