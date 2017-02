Isco zucht: ‘Ik kon niet kijken, hij schreeuwde ’mijn kuit- en scheenbeen!‘’

Isco had zaterdagavond een belangrijk aandeel in de 1-3 overwinning van Real Madrid op Osasuna. De aanvallende middenvelder nam de belangrijke 1-2 voor zijn rekening. Toch stond Isco na afloop met een bedrukt gezicht de media te woord. Cayetano Bartolomé Bonnín Vásquez, kortweg Tano, zal maandenlang aan de kant staan.

Het duel in El Sadar was nog geen kwartier oud toen Isco en Tano in een duel om de bal onfortuinlijk met elkaar in botsing kwamen. Isco klapte met zijn knie hard op het been van Tano, die krampend van de pijn naar grond ging. "Het was een botsing tussen knie en knie. Het is jammer dat hij zo'n zware blessure heeft opgelopen."

"Ik vind het echt heel erg. Het was ongelukkig. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer op het veld staat. Ik wist hoe erg het was toen hij 'mijn kuit- en scheenbeen' schreeuwde. Ik kon gewoon niet kijken, het was verschrikkelijk", zo verzuchtte Isco. Tano, die zondag onder het mes zal gaan, kan in ieder geval een streep door de rest van het seizoen zetten.