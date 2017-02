‘Ik heb geen zin om bij deze club te komen werken en dat dit te zien’

Alfons Groenendijk maakt zich na de 3-1 nederlaag zaterdag bij zijn debuut tegen Go Ahead Eagles flinke zorgen. Het gewenste schokeffect bleef uit in Deventer en ADO Den Haag staat nu op de laatste plaats in de Eredvisie. De Hagenaars hebben evenveel punten als Roda JC Kerkrade, maar het doelsaldo van de ploeg van Groenendijk is slechter.

Groenendijk concludeerde dat de onzekerheid toch wel heel diep in het team zit. "Die angst moet er heel snel uit, want op zo'n manier blijven we niet in de Eredivisie", zo stelde de opvolger van Zeljko Petrovic vast, in gesprek met de NOS. "Het is eerder een mentale kwestie en daar ben ik een beetje van geschrokken."

"Deze jongens kunnen heus wel voetballen, maar als je zo snel uit een wedstrijd bent, ga je niets winnen", verzuchtte Groenendijk. "Ik heb geen zin om bij deze club te komen werken en dan dit te zien, dit vind ik niet bij ADO passen. Het was een zwarte avond. Ik zal dus niet schromen om in te grijpen." ADO speelt volgende week zondag een uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord.