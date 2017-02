‘De voetballers van Feyenoord maken het me steeds moeilijker'

Giovanni van Bronckhorst weigerde zaterdagavond na afloop van het duel met FC Groningen te spreken over het gelijk van de coach. Feyenoord versloeg het team van Ernest Faber in De Kuip met 2-0. Beide doelpunten kwamen van Jens Toornstra, die van Van Bronckhorst de voorkeur had gekregen boven Dirk Kuyt.

De keuze van Van Bronckhorst pakte zodoende uitstekend uit. "Natuurlijk is het fijn dat Jens twee keer scoort. Het gelijk van de coach? Ik heb gewonnen, dus dan is de coach blij", glimlachte Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. "Natuurlijk is het fijn dat Jens twee keer scoort, niet alleen voor mijzelf, maar met name voor ons als team. Dat we deze wedstrijd winnen is het belangrijkste."

Feyenoord boekte alweer de achtste Eredivisie-zege op rij en hield voor de vijfde opeenvolgende maal de nul. "Dat geeft vertrouwen, het is een kracht van ons." Van Bronckhorst zal volgende week tegen ADO Den Haag opnieuw een lastige keuze moet maken. "Ze maken het me steeds moeilijker", lachte de oefenmeester. "Maar daar ben ik blij om. Je ziet het plezier in de ploeg."

In de selectie van Feyenoord verwacht men niet dat Ajax en PSV zondag de achterstand op de koploper laten oplopen. "Ik heb al vaker gezegd, als je ergens heel erg op hoopt, gebeurt het niet", vertelde Jan-Arie van der Heijden tegen het Algemeen Dagblad. "Er zijn in de Eredivisie waarschijnlijk nog maar weinig clubs die ons kunnen helpen door punten af te snoepen van de concurrenten."

Van der Heijden weet niet of hij zondag voor de televisie zit en dat geldt ook voor Jens Toornstra. "Hij staat wel aan, maar of ik echt ga kijken weet ik nog. Natuurlijk hoop ik dat Ajax en PSV punten zullen verspelen, maar we moeten het toch zelf gaan doen de resterende maanden."