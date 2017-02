Kuyt baalt: ‘Ik dacht dat ik als aanvoerder wel een streepje voor had’

Dirk Kuyt had het zaterdagavond moeilijk met zijn reserverol. De aanvoerder startte in het thuisduel van Feyenoord met FC Groningen (2-0 winst) op de bank. Jens Toornstra kreeg het vertrouwen van Giovanni van Bronckhorst en beschaamde het vertrouwen van de coach niet: de middenvelder nam beide doelpunten voor zijn rekening.

Kuyt gaf aan dat hij het moeilijk vindt om niet vanaf het begin te spelen, maar ook dat hij daar mee moet leren omgaan. "Ik was vooral verbaasd en teleurgesteld dat ik niet speelde. Ik heb daar gisteren een gesprek over gehad met de trainer. Ik was altijd in de veronderstelling dat ik altijd zou spelen, behalve als hij me soms rust wilde geven of als het om tactische redenen zou gaan", zo vertelde Kuyt aan FOX Sports.

Kuyt zag niet aankomen dat hij zaterdag gepasseerd zou worden, ook al heeft Van Bronckhorst vijf of zes mogelijkheden voor de vier aanvallende opties. "Ik dacht echter dat ik als aanvoerder wel een streepje voor had, ook omdat je een bepaalde ervaring hebt en een verlengstuk bent binnen het veld. Daar denkt de trainer anders over, heeft hij gisteren uitgelegd. Dat was even slikken."

Kuyt, die blij was dat Berghuis het goed had gedaan, hoopt snel weer aan het startsignaal te verschijnen. "Maar ik zit nu ineens weer in de situatie dat ik me weer moet bewijzen. Ik dacht dat ik me niet meer hoefde te bewijzen, maar iedereen die mij kent weet dat ik alles voor Feyenoord zal geven. Ik denk dat ik heel belangrijk ben buiten het veld, maar ook binnen het veld. Ik wil zo snel mogelijk weer op het veld staan."