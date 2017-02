Toornstra: ‘Hier en daar zag ik wat hakjes, het moet niet gekker worden’

Jens Toornstra haalde zaterdag tegen FC Groningen zijn gram, nadat hij vorige week door trainer Giovanni van Bronckhorst gepasseerd was voor het duel van Feyenoord bij FC Twente. De middenvelder nam de voltallige doelpuntenproductie voor zijn rekening in de 2-0 overwinning voor eigen publiek.

Toornstra, die speelde in plaats van aanvoerder Dirk Kuyt, koesterde na afloop weinig wrok. "Ik leef niet met revanchegevoelens, dus ik hecht niet meer waarde aan deze twee goals dan ik normaal zou doen", vertelde hij voor de camera van FOX Sports. "Maar het is natuurlijk wel lekker dat ik belangrijk ben voor het team."

Feyenoord kende uiteindelijk weinig moeite met Groningen en met name de tweede treffer van Toornstra was van grote schoonheid. "Jan-Arie bereidde hem aardig voor", zei de doelpuntenmaker over de assist van zijn ploeggenoot, die de bal met de hak bij Toornstra bracht. "Ik moest even wachten op die bal. Maar ik weet dat Jan-Arie best handig is in de kleine ruimte, hij kreeg 'm mooi bij me. Hier en daar zag ik wat hakjes in het veld, het moet niet gekker worden."